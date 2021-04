Raub im Essener „Netto“-Markt – Täterin fuhr ein Skateboard

Essen. Die Polizei meldet ein Raubdelikt aus dem Essener Süden, das in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich ist.

Im Essener Stadtteil Heisingen ist bereits am Freitag, 9. April, eine Seniorin (78) im Netto-Markt an der Zölestinstraße ausgeraubt worden. Das berichtet die Polizei am Freitag. Die Täterin ist offenbar eine junge Frau.

Die Dame hatte gerade ihre Einkäufe bezahlt, als sie hinter der Kasse von einer unbekannten Person von hinten gestoßen wurde. Dabei fiel sie auf ihren Einkaufswagen und verletzte sich leicht. Diese Gelegenheit nutzte die mutmaßliche Täterin aus und bestahl die Frau. Mit einem Skateboard flüchtete die Täterin.

Sie wird als jung, schlank und mit dunklen Haaren beschrieben. Jetzt werden Zeugen gesucht: 0201/829-0

