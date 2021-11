Raub auf Rentner in Essen scheitert: Unbekannte flüchtet

Essen. Eine zierliche Frau hat versucht, einen 75-Jährigen in Holsterhausen zu überfallen. Mit der Gegenwehr des Seniors hat sie wohl nicht gerechnet.

Nach einem gescheiterten Raub in Essen-Holsterhausen flüchtete eine unbekannte Kriminelle in einem älteren BMW mit Coesfelder Kennzeichen. Die Polizei fahndet nach der zierlichen Täterin und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatte sich die Frau am Freitag gegen 14.20 Uhr in den geparkten Wagen eines Seniors, um an das Jackett des 75-Jährigen zu kommen, das in dem Fahrzeug lag. Doch der Rentner konnte sein Kleidungsstück festhalten. Ohne Beute setzte sich die Unbekannte auf die Rückbank des BMW und flüchtete mit einem Komplizen am Steuer des Wagens.

Die Räuberin soll etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank sein. Sie hat weißblonde schulterlange Haare und ist dem Anschein nach hochschwanger. Bekleidet war sie mit einem hellen knielangen Mantel. Ihre Beine waren unbekleidet.

Der Fahrer des Fluchtautos soll um die 35 Jahre alt sein. Er trug einen kurzen schwarzen Bart und hat eine kräftige Statur.

Die Kriminalpolizei Essen bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

