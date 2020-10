Wer nachfragt, wird beschwichtigt: Die Wahl zum Fraktionschef, sie sei eher so etwas wie eine Fingerübung gewesen, heißt es bei der „Alternative für Deutschland“ – nichts Offizielles, man konstituiere sich ja erst in Kürze. Der Versuch abzuwiegeln ist nur zu verständlich, denn just zum Start in die Ratsarbeit der kommenden fünf Jahre leistete sich die AfD jetzt eine kleine Kampfabstimmung an der Spitze.

Da trat eher überraschend für den Fraktionsvorsitz der Fahrschullehrer Andreas Meitzke gegen den Gesamtschullehrer Harald Parussel an und holte prompt ein Patt – 3:3, obwohl Parussel als OB- und Spitzenkandidat zuvor gesetzt schien. Dass man damit seltsame Signale setzt, lässt sich am zweiten Wahlgang ablesen, bei dem sich alle wohl besannen und Parussel dem Vernehmen nach alle sechs Stimmen erhielt.

Linke wählen Kerekeš, FDP setzt wohl auf Schöneweiß, EBB wieder auf Hemsteeg

Bei der Wahl zum Stellvertreter des Fraktionschefs dann das gleiche Bild: Meitzke trat gegen den AfD-Vorsitzenden und Ex-Republikaner Günter Weiß an, auch hier ein 3:3, das im zweiten Wahlgang dann zu einem 4:2 für Weiß umgemünzt wurde.

Tatsächlich sind die Wahlen zum Fraktionsvorstand in diesen Tagen inoffizielle Personalentscheidungen. Da die Amtszeit der alten Stadträte und damit auch die Amtszeit der Fraktionen und ihres Führungspersonals noch bis zum 31. Oktober dauert, müssen die bereits erfolgten Wahlen auch der anderen Fraktionen nach diesem Termin noch einmal bestätigt werden.

Gemessen an den Rechtsaußen machten die Linksaußen am Montag eher kurzen Prozess: Die dreiköpfige Ratsfraktion wählte OB- und Spitzenkandidat Daniel Kerekeš erwartungsgemäß zum Frontmann. Die FDP kam am Dienstagabend zur Wahl zusammen, das Essener Bürger Bündnis folgt in ein, zwei Wochen. Hier wie dort gelten eine Wiederwahl der Noch-Fraktionschefs Hans-Peter Schöneweiß (FDP) bzw. Kai Hemsteeg (EBB) als sicher.