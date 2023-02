Karneval in Essen: Viele Fotos vom verspäteten Rathaussturm

Rathaussturm in Essen: Im Foyer des Rathauses ging es am Donnerstagnachmittag hoch her. Weitere Fotos finden Sie in unserer Bilderstrecke. (unten)

Essen. An Altweiber ist am Donnerstagnachmittag (16.2.) von zahlreichen Karnevalisten in Essen das Rathaus gestürmt worden. Zur Bildergalerie.

Essens Jecken sind mit dem Rathaussturm immer etwas spät dran. Während die Möhnen am Rhein die Macht für gewöhnlich um 11.11 Uhr übernehmen, findet der Altweiber-Sturm in Essen erst um 16.11 Uhr nach Feierabend statt. Weil sich die jecke Übernahme am Donnerstag aber verzögerte, hätte Oberbürgermeister Thomas Kufen fast schon wieder zugesperrt: „Das ist hier wie im Bürgeramt. Wer zu spät kommt, muss eine neue Nummer ziehen“, scherzte der OB, um die Schlüsselgewalt dann doch widerstandslos an Essens Tollitäten, Prinz Volli I. und Prinzessin Julia I. zu übergeben.

Karneval in Essen: Die Bilder vom Rathaussturm

Neben den erwachsenen Regenten und dem Kinderprinzenpaar Jannik Luca und Leyla Sophie feierten auch Politiker aller Fraktionen mit den Jecken den Start in die tollen Tage. Eingestimmt wurden sie von der Kölner Band „Dröpkes“ und Sängerin Wanda Kay. (MaS)

Karneval in Essen- Die Bilder vom Rathaussturm Karneval in Essen- Die Bilder vom Rathaussturm Karnevalisten haben am 16. Februar das Essener Rathaus gestürmt. Foto: Kerstin Kokoska

Fotogalerie: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

