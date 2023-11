Rathaus-Galerie Essen: Dekoladen kündigt Verkaufsstart an

Die Rathaus Galerie in der Essener Innenstadt. In wenigen Tagen eröffnet dort der schwedische Discount-Markt Rusta.

Essen. Rusta aus Schweden wird in wenigen Tagen in der Rathaus-Galerie die erste Filiale im Ruhrgebiet eröffnen. Was der Laden zu bieten hat.

Die Schweden kommen nach Essen in die Rathaus-Galerie: Am Donnerstag (16. November) wird der skandinavische Einzelhändler Rusta in dem Einkaufscenter in der Innenstadt seine neue Filiale eröffnen. Wie das Unternehmen mitteilte, werde das Geschäft an diesem Tag um 10 Uhr öffnen. Anschließend hat Rusta montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Essen ist der erste Laden der Schweden im Ruhrgebiet und der zweite in ganz NRW.

2000 Quadratmeter hat Rusta in der Rathaus-Galerie Essen angemietet. Die Filialen sind ein Mix aus Dekoladen, Bau- und Drogeriemarkt. Es gibt also ein Sortiment aus Heimwerkerartikeln, Wohnaccessoires aber auch Non-Food-Waren. Im aktuellen Prospekt des Unternehmens liegt der Fokus bereits voll auf dem Weihnachtsgeschäft. Dort wirbt Rusta für Weihnachtsmützen mit LED, Lichterketten, Wichtel oder Weihnachtsdörfer, Geschenkpapier und Weihnachtsdeko. Aber auch Töpfe, Handtücher, Hundepullover, Anti-Schuppen-Shampoo oder Thermo-Leggins sind gerade im Angebot.

Zum Konzept von Rusta gehört es, möglichst viele Produkte anzubieten, die die Kunden „für das Leben zu Hause benötigen“, erklärt ein Sprecher. Das Sortiment wechselt je nach Jahreszeit. Die Preise bewegen sich im Discount-Bereich. In der Ankündigung zur Neueröffnung, heißt es, die Artikel sollen „für Menschen sämtlicher Einkommensklassen erschwinglich sein“. Damit macht Rusta Discountern wie Tedi, Kodi oder Action Konkurrenz.

Rusta Essen ist die zehnte Filiale in Deutschland

Essen ist die zehnte Filiale von Rusta in Deutschland. Neben Kerpen gibt es Läden bereits in Lübeck, Schwentinental, Neumünster, Halle, Bremen, Norderstedt, Dessau und Jena. Gegründet wurde das Unternehmen 1986 von zwei schwedischen Unternehmern, die danach kräftig expandierten. Kaufhäuser von Rusta gibt es außer in Schweden und Deutschland noch in Norwegen und Finnland. 2017 eröffneten in Lübeck und Schwentinental die ersten beiden Häuser in Deutschland.

Die Pläne sind auch nach der Eröffnung in Essen weiter ehrgeizig: Künftig soll es Rusta im gesamten Bundesgebiet geben.

In Essen haben sich die Schweden für einen Teil der ehemaligen Real-Fläche in der Rathaus-Galerie entschieden. Der Lebensmittel-Markt hatte sich Anfang 2022 zurückgezogen und einen Leerstand von über 7000 Quadratmetern zurückgelassen. Mittlerweile ist die Fläche wieder voll vermietet. Neben Rusta werden dort demnächst Rewe und Woolworth Filialen eröffnen. Als Zeitpunkt nennt das Center-Management Frühjahr 2024.

Rathaus-Galerie gibt sich neue Schwerpunkte

Seit die Rathaus-Galerie dem Immobilienunternehmen und Centerbetreiber HBB gehört, hat sich das lange durch Leerstände gezeichnete Center verändert. So gibt es seit dem vergangenen Jahr einen deutlich erweiterten Food-Court. Auch das Thema Freizeit wird stärker betont. Mitte nächsten Jahres wird nach einigen Monaten Verzögerung das Fitnessstudio „Gold’s Gym“ an den Start gehen.

