Rathaus Essen bleibt heute wegen Warnstreik geschlossen

Essen. Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind am Montag in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Welche Auswirkungen das in Essen hat.

Der Warnstreik im öffentlichen Dienst in Essen hat deutliche Auswirkungen auf die Arbeit der Stadtverwaltung. Das Rathaus muss am heutigen Montag geschlossen bleiben, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Eine Sprecherin begründete dies mit Sicherheitsaspekten. Denn es seien wegen des Warnstreiks nicht ausreichend Techniker im Dienst, die für den Betrieb des Hochhauses verantwortlich sind.

Verdi hat für heute die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in mehreren Einrichtungen zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind unter anderem auch die EBE, die Arbeitsagentur und weitere städtische Einrichtungen wie das Jobcenter und städtische Kindertagesstätten. So mussten am Montag 14 von 50 Kitas zu bleiben.

Grugapark geschlossen

Auswirkungen hat der Warnstreik auch auf den Grugapark. Er bleibt am Montag ganztägig geschlossen. Nur das Ferienprogramm der Schule Natur findet statt.

Viele Mülltonnen bleiben heute stehen

Besonders spürbar für viele Essener Bürger dürfte der Warnstreik bei der Müllabfuhr sein. Leerungen, die heute nicht stattfinden können, fallen ersatzlos aus. Gleiches gilt für Sperrmüll- und Schrott-Termine fallen ersatzlos aus. Auch die Recyclinghöfe Altenessen (Lierfeldstraße) und Werden (Laupendahler Landstraße) haben nicht geöffnet. Gleiches gilt für die Grünschnitt-Annahmestellen im Stadtgebiet (Schnabelstraße, Jahnstraße, Pferdebahnstraße, Elisenstraße, Stauderstraße). Die verschiedenen Hotlines der EBE (854-1111/Sperrmüll, -2222 bzw. -0/Zentrale) sind ebenfalls von dem Streik betroffen und nicht besetzt.

Die EBE bietet betroffenen Haushalten an, haushaltsübliche Mengen an Restmüll nach dem Warnstreik von Dienstag, 13.10., bis Donnerstag, 15.10., in verschlossenen, dickwandigen Säcken an den Recyclinghöfen Altenessen und Werden kostenfrei zu entsorgen.

Keine Auswirkungen bei der Arbeitsagentur

Die Arbeitsagentur meldet derweil, dass der Streik keine Auswirkungen auf die Arbeit der Behörde hat. Wegen Corona gebe es momentan ohnehin keinen Besucherverkehr und auch deutlich weniger Termine mit Kunden.