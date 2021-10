Rassismus-Vorwurf: Allbau wirft Wichtelkinder aus Ladenlokal

Essen. Die Inhaberin des Vereins Wichtelkinder in Essen soll sich rassistisch und vulgär über Frauen mit Migrationshintergrund geäußert haben.

Das Wohnungsunternehmen Allbau hat den Verein „Die Wichtelkinder e. V./Wichtelfarm“ aus seinem Ladenlokal in der Essener Nord-City geworfen. Der Grund ist schwerwiegend: Der Vereinsvorsitzenden und Laden-Inhaberin wird vorgeworfen, Frauen mit Migrationshintergrund in einer Mitarbeiterinnen-Chatgruppe auf vulgäre und rassistische Weise beleidigt zu haben. Die Inhaberin räumt die schwerwiegende Entgleisung im Gespräch mit dieser Zeitung am Montag (26. Oktober) ein, bittet aber trotzdem um Nachsicht: „Ich habe mich schon zwei Mal öffentlich für mein Verhalten entschuldigt.“

Der Allbau indes bleibt unerbittlich und bekräftigt die Kündigung des Ladenlokals an der Kopstadtpassage zum 31. Januar 2022. „Als Wohnungsunternehmen, das besonders viel Wert auf funktionierende Nachbarschaften legt, können wir so einen Aussetzer nicht tolerieren“, betont Unternehmenssprecher Dieter Remy.

Wichtelkinder-Vorsitzende soll sich ausländerfeindlich und rassistisch geäußert haben

Ende September habe der Allbau die Information erhalten, „dass die neue Vorsitzende der Wichtelfarm Gerüchten zu Folge ausländerfeindlich sei und sich rassistisch äußern würde“. Der Allbau verweist auf den Chatverlauf, der dem Wohnungsunternehmen zugeschickt worden sei. Man habe die Vorsitzende daraufhin zu einem Gespräch in die Hauptverwaltung gebeten und sie mit den Rassismus-Vorwürfen konfrontiert.

Die Wichtelkinder-Chefin habe sich nach Darstellung des Allbau gegen die Gerüchte gewehrt und behauptet, dass „der Vorfall“ einmalig in einem privaten Chat passiert sei.

Im Gespräch mit dieser Zeitung schildert die Geschäftsinhaberin Sabrina De Lucia den Vorfall so: Vier Kinder einer Kundin mit Migrationshintergrund hätten bereits im Frühsommer im Laden Spielsachen zerstört und Kuscheltiere aufgerissen. Sie sagt: „Ich habe mich deshalb über die türkische Dame aufgeregt und meinem Ärger Luft verschafft.“ Dem Allbau-Management gegenüber äußerte sie sich ähnlich: Sie habe sich darüber aufgeregt, dass sich Kundinnen mit Migrationshintergrund in ihrem Geschäft „unter aller Sau“ benommen hätten, so der Allbau.

Allbau bleibt unnachgiebig und spricht von herabsetzender Hetze in sozialen Medien

In der Whatsapp-Gruppe soll die Wichtelkinder-Chefin nach Informationen dieser Zeitung danach auf besonders abfällige Weise gegen den vermeintlichen Kinderreichtum von Frauen mit Migrationshintergrund gehetzt haben. Der Allbau bestätigt dies, zeigt daher keinerlei Verständnis für diese Entgleisung und bleibt unnachgiebig. „In unseren Augen spricht es überhaupt nicht für den Charakter einer Person, wenn man in sozialen Medien in solch herabsetzender Art hetzt, wie es im Chat getan wurde“, heißt es in der Stellungnahme.

Um die Kündigung aus der Welt zu schaffen, hat Sandra De Lucia inzwischen eine Unterschriften-Aktion gestartet. Diese diene der „Erhaltung der Wichtelfarm/Wichtelkinder“ und habe ferner das Ziel, „die vorhandenen Anschuldigungen“ zu entkräften. Mehr als 100 Kundinnen, darunter auch Frauen mit Migrationshintergrund hätten bereits unterschrieben. Nur: Vom Kern der Rassismus-Vorwürfe erfahren die Kundinnen auf der Unterschriften-Liste nichts.

Allbau hat Ladenlokal mietfrei überlassen, Wichtelkinder zahlen lediglich Nebenkosten

Einer ehemaligen Mitarbeiterin wirft die Wichtelkind-Chefin vor, den Wortlaut des Whatsapp-Chats in sozialen Medien veröffentlicht zu haben. „Ich hatte sie rausgeworfen, das ist jetzt ihre Rache.“

Seit April dieses Jahres verkauft der „helfende Kinderladen“, so die Eigenwerbung, gebrauchte und preiswerte Baby- und Kinderkleidung sowie Spiele, Spielzeuge und Kinderwagen zum kleinen Preis. Ursprünglich hieß der Verein „Wichtelfarm“, neuerdings „Wichtelkinder“. Das Sortiment setzt sich ausnahmslos aus Spenden zusammen. Das Geschäftsmodell der „Wichtelkinder“ funktioniert ähnlich wie das der Sozialkaufhäuser großer Wohlfahrtsverbände. Immer wieder betont der Verein daher seine karitative Ausrichtung zugunsten einkommensschwacher Familien.

Der anscheinend soziale Anstrich des Vereins hat das Wohnungsunternehmen Ende 2020 zum Abschluss des Mietvertrags für das 70 Quadratmeter große Ladenlokal veranlasst. „Wir vereinbarten mit dem damaligen Vorsitzenden der Wichtelfarm die mietfreie Überlassung. Lediglich die Nebenkosten musste der neue Mieter jeden Monat aufbringen“, so der Allbau. Letztere betragen monatlich 280 Euro.

