Raser vor Essener Behindertenwerkstatt: Tempo 30 gefordert

Essen-Frillendorf. Tempoverstöße vor einer Behindertenwerkstatt in Essen-Frillendorf verunsichern die dort Angestellten. Wie die Stadt Abhilfe schaffen soll.

Vielerorts im Stadtgebiet fordern Bürger Tempo 30, berichten von Tempoverstößen und brenzligen Situationen. Das gilt nun auch für einen Abschnitt auf der Nünningstraße. Geht es nach der Politik, soll es dort eine Tempo-30-Zone geben – mit Einschränkungen.

Es ist eine Forderung, der die Stadt oftmals eine Absage erteilt, da schützenswerte Einrichtungen wie Kitas, Schulen oder Seniorenheime fehlen. In Frillendorf aber liegt der Fall anders. Gefordert wird die Geschwindigkeitsreduzierung auf dem Abschnitt zwischen Hubertstraße und Manderscheidtstraße, in dem Bereich befindet sich eine Werkstatt der GSE gGmbH, in der rund 500 geistig behinderte Menschen arbeiten. Auf diesen Standort weist die CDU hin.

Andernorts sind digitale Messtafeln gegen Raser aufgestellt worden

Die Verwaltung wird daher gebeten, auf der Nünningstraße eine Tempo-30-Zone einzurichten. Diese soll an den Werktagen Montag bis Freitag in der Zeit von 7 bis 17 Uhr gelten. So ist es in dem entsprechenden Antrag der CDU formuliert, mit dem sich die Bezirksvertretung I am 27. September beschäftigt.

Wie sehr das Thema Tempoverstöße Anwohner und Politiker beschäftigt, zeigte nicht zuletzt die Anschaffung digitaler Messtafeln in den Bezirken IV und VIII. Diese haben zwar keine Folgen für Fahrer etwa in Form eines Bußgeldes, wenn sie die Geschwindigkeit überschreiten. Aber alle Beteiligten hoffen doch, dass es eine Wirkung haben könnte, wenn sie durch diese Anzeige auf ihr Fahrverhalten aufmerksam gemacht werden.

Auf die nun installierten Messtafeln folgten bereits Reaktionen: Kaum waren die digitalen Messtafeln an ihren ersten beiden Standorten aufgestellt, schon reichten die ersten Bürger ihre Vorschläge mit weiteren Bereichen ein, in denen sie auf Gefahren durch zu hohes Tempo hinwiesen.

Fußgänger fühlen sich unsicher und bemerken regelmäßig zu schnelle Fahrzeuge

Geht es nach den Bezirksvertretern im Bezirk I, die auch für Frillendorf zuständig sind, soll die Situation dort schnellstmöglich entschärft werden. Denn etwa ein Drittel der Beschäftigten werde über Fahrdienste täglich mit mehr als 20 Bussen zur Arbeit gefahren und auch wieder abgeholt, heißt es in der Vorlage für die Sitzung. „Die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten absolviert die Wege zur bzw. von der Arbeit selbstständig zu Fuß oder per öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese fühlen sich im Bereich ihrer Einrichtung unsicher und bemerken eine sehr schnelle Fahrweise“, beschreibt CDU-Politiker Florian Radefeld.

Zwar gibt es eine Querungshilfe, eine tatsächliche Hilfe soll diese jedoch nicht sein: Die werde nicht als hilfreich empfunden, da die angebrachten Schilder mit den Pfeilen zu hoch angebracht seien und Personen leicht verdeckt würden. Auch beim ausfahrenden Verkehr vielen Busse sowie der Lkw komme es oft zu gefährlichen Situationen durch zu schnelles Fahren. Ein Tempo 30 im besagten Streckenabschnitt würde für eine größere Sicherheit sorgen, lautet daher die Hoffnung.

