Konzert in Essen Rapper Afrob am Donnerstag live in der Zeche Carl

Essen. Er war mit den Fantastischen Vier auf Tour, hat mit vielen weiteren Größen aus dem Hip Hop Musik gemacht und ist jetzt wieder unterwegs: Afrob.

Robert Zemichiel ist ein recht unspektakulärer Name für einen Künstler. Afrob, das hört sich schon besser an, zumal für einen Musiker, der sich dem Rap widmet. 1977 in Italien geboren, wächst der kleine Robert in Deutschland auf. Als er anfängt, Musik zu machen, nennt sich der Sohn eritreischer Eltern eben Afrob.

1994 geht es los, Hip Hop ist auch in Deutschland ein großes Ding, und Afrob bewegt sich im Dunstkreis von Stuttgarter Bands wie den Massiven Tönen und Freundeskreis. „Die Kolchose“ und „FK Allstars“ (unter anderem mit Max Herre, Joy Denalane, Gentleman und Sékou) heißen zwei der maßgeblichen Projekte, auch mit den „Brothers Keepers“ und Samy Deluxe veröffentlicht er gemeinsames Material.

Mit Fanta Vier auf Tour

1999 bringt Afrob sein erstes Soloalbum „Rolle mit Hip Hop“ heraus, es erscheint auf dem renommierten Label Four Music der Fantastischen Vier und erreicht Platz 13 der deutschen Charts. Auch die Single „Reimemonster“ ist erfolgreich, im Herbst des selben Jahres tourt er mit den Fanta Vier durch die gesamte Republik, ehe ihn sogar US-Ikone Flavor Flav von Public Enemy für eine Kollaboration gewinnt.

Bis heute ist Afrob durchgehend aktiv, auch wenn spätere Alben und Songs nicht immer an die früheren Glanzzeiten früherer Tage heranreichen können. Sein neues Album „König ohne Land“ – und natürlich auch älteres Material – stellt Afrob auf einer aktuellen Tour vor.

Termine in der Region: Mittwoch, 4. Oktober (20 Uhr), Zakk, Düsseldorf; Donnerstag, 5. Oktober 820 Uhr), Zeche Carl, Essen.

