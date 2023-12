Rappelvolle Essener Innenstadt am dritten Adventssonntag

Volle Innenstadt in Essen am Sonntag - vor allem der Weihnachtsmarkt zieht die Gäste auch aus dem Ausland an.

Essen Eine Woche vor Heiligabend strömen Menschen in die Essener Innenstadt - viele Niederländer sind zu Gast. Was sie an Essen gut finden.

Die Essener Innenstadt ist am verkaufsoffenen Sonntag, dem dritten Advent, voll mit Menschen. Es sind viele Niederländer darunter. Hat sich in den Niederlanden noch nicht herumgesprochen, dass Essen gar nicht mehr so sehr „die Einkaufsstadt“ ist? Frage an zwei Mittvierziger aus Arnheim, die am frühen Nachmittag im Einkaufszentrum Limbecker Platz sitzen, während ihre Frauen in Boutiquen stöbern: „Warum kommen Sie extra nach Essen?“ - Antwort: „Weil wir Einkaufszentren lieben. Und weil der Limbecker Platz schön ist. Und weil wir den

Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarkt Der 51. internationale Weihnachtsmarkt auf dem Kennedyplatz ist gestartet. Foto: Kerstin Kokoska

in Essen gut finden.“

Den Weihnachtsmarkt in Essen finden nicht nur Niederländer gut, um 14 Uhr ist schon drangvolle Enge auf dem Kennedyplatz. Gut, es könnte etwas kälter sein, zehn Grad Celsius, manche Menschen trinken Glühwein und andere kalte Cola, aber trotzdem: In diesem Jahr ist der Advent besonders kurz, nächsten Sonntag ist Heiligabend plus vierter Advent, dann ist der Weihnachtsmarkt schon wieder Geschichte – letzter Tag: Samstag, 23. Dezember –, das scheinen die Menschen registriert zu haben, deshalb ist hier gut was los.

Meterlange Schlange im Deko-Laden

Und in den anderen Zonen der Fußgängerzone auch – Willy-Brandt-Platz, Kettwiger Straße: Wo lange Jahre „Anson‘s“ war und bis zu diesem Sommer der Bekleidungsanbieter „Sinn“, ist jetzt ein Weihnachts-Pop-Up-Store, also ein Geschäft, das nur wenige Wochen geöffnet hat – es gibt Geschenkpapier und Kugeln und festliche Deko aller Art, an der Kasse eine meterlange Schlange. Gegenüber residiert Hunkemöller, teilweise hochwertige Damen-Unterwäsche, da kostet ein BH schon mal 50 Euro, die Verkäuferin sagt: „Im Herbst lief es noch nicht so gut, aber jetzt, im Dezember, haben wir gut zu tun.“

Wieder die Straßenseite gewechselt, rein in die Parfümerie Pieper: „Der Dezember läuft sehr gut, die Leute kommen in die Geschäfte, es ist nicht alles nur Online-Shopping“, sagt die Filialleiterin. Ein paar Meter weiter verkauft Juwelier Mauer hochwertigen Schmuck und Uhren, Mauer ist seit acht Jahren im ehemaligen Lokal des traditionsreichen Cafés Overbeck, noch immer kommen manchmal Kunden hinein und fragen, wo Overbeck sei, hat Geschäftsfrau Petra Mauer vor Monaten mal berichtet. Und heute? „Geht das Weihnachtsgeschäft sehr gut“, heißt es bei Mauer. 15.000-Euro-Rolex-Uhren kauft man vielleicht doch lieber im Laden und nicht im Internet. „Geht auch gar nicht“, sagt der Verkäufer. „Die kann man nur im Fachhandel erwerben.“

Verkaufsoffener Sonntag in Essen: Bei „Woolworth“ gibt es schon Karnevalskostüme

Wieder die Straßenseite gewechselt, größer könnte jetzt der Kontrast nicht sein: Billig-Kaufhaus „Woolworth“, auch dort drangvolle Ecke, „Abverkauf“ von LED-Weihnachtslichterketten für drei Euro das Stück, und warum auf einem Ständer schon Kinderkarnevalskostüme hängen (acht Euro die Biene, 15 Euro die Prinzessin) - man wundert sich. Man muss ja nicht alles verstehen.

Überhaupt, die letzten Tage vor Weihnachten sind im Einzelhandel von Gegensätzen geprägt: Einerseits sagen die Händler, das Weihnachtsgeschäft sei das wichtigste im Jahr, aber warum werben schon jetzt alle mit Rabatten? 20 Prozent bietet „Anson‘s“ für Inhaber von Kundenkarten, Appelrath und Cüpper wirbt sogar mit 50 Prozent Nachlässen, „Total-Abverkauf“ wegen Baustelle, auf der Limbecker Straße hat Schuhhändler Deichmann 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Modelle ausgerufen, gegenüber wirbt Turnschuhladen „Foot Locker“ mit ähnlichen Vergünstigungen. Dazwischen erklingen immer wieder Weihnachtslieder von Straßenmusikanten, ein Mann spielt „Leise rieselt der Schnee“ mit der Oboe, ein anderer mit der Geige „Stille Nacht“. Meistens stehen die Musikanten vor leeren Geschäften, da gibt es keine Ladenbetreiber, die das stören könnte, und vermutlich ist das der einzige Vorteil des vielen Leerstands in der Innenstadt.

Die vielen toten Schaufenster? Hat man in holländischen Städten nicht unbedingt, „aber das stört uns hier nicht“, sagen die Gäste aus den Niederlanden, die im Limbecker Platz sitzen. Dann ziehen sie fröhlich los zum Weihnachtsmarkt. Vielleicht sollte man doch wieder „Essen die Einkaufsstadt“ aufs Dach vom Handelshof schreiben, zumindest in den Adventswochen.

