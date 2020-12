Randalierer werfen Baum des Heimatvereins Werden in die Ruhr

Randalierer waren am Adventswochenende am Ufer der Ruhr in Werden unterwegs: Nicht nur Absperrgitter am Biergarten Werdener Wiesn waren aus der Verankerung gerissen worden, es traf auch den Tannenbaum des Werdener Bürger- und Heimatvereins (WBHV) – er landete in der Ruhr.

Eigentlich sollte dieser Baum ein wenig weihnachtliche Stimmung im tristen Corona-Jahr an das Ufer der Ruhr bringen und den Treidelplatz erleuchten. Mali Sirin, Wirt der Werdener Wiesn und Mitglied im WBHV, hatte den Baum für diesen Zweck gestiftet. Und Aktive des Bürger- und Heimatvereins hatten ihn Tage zuvor gemeinsam mit den anderen beiden Tannenbäumen des Vereins (in Heidhausen und am Werdener Rathaus) aufgestellt.

Helfer holen die schwimmende Tanne aus der Ruhr

Am Sonntag wurde der Tannenbaum in der Ruhr gesichtet. Das Handyfoto alarmierte die Aktiven des Bürgervereins. Foto: Bürger- und Heimatverein

Schmücken wollte Mali Sirin ihn selbst. Doch dazu kam es erst mal nicht, denn der Wiesn-Wirt musste sich leider pandemiebedingt in Quarantäne begeben. Zu seinem großen Schrecken ereilte ihn dann auch noch am frühen Morgen des ersten Adventssonntags die betrübliche Nachricht, dass die gestiftete Tanne schwimmend in der Ruhr gesichtet worden war. Er selbst konnte nun nicht hinaus, doch nach einigen Stunden fanden sich Helfer, die die Tanne wieder an Land zogen.

„Der Baum ist noch soweit in Ordnung und wird wieder aufgestellt“, berichtet Vereinsmitglied Alfred Kleinfeldt. „Schmücken und mit Beleuchtung versehen wird ihn Mali Sirin dann eben später.“

Zerstörungen kommen immer nach dem Wochenende vor

Vandalismus entlang der Ruhr speziell am Wochenende ist für Alfred Kleinfeldt nichts Ungewöhnliches. Das Müllproblem sei durch größere Tonnen der EBE inzwischen nicht mehr so gravierend. „Dafür werden jetzt gerne Schilder abgerissen, wie das an der Fußgängerbrücke zur Brehminsel, das auf die Maskenpflicht an Spielplätzen hinweist. Irgendwo ist immer etwas.“

Auch die Zäune am Biergarten wurden aus den Verankerungen gerissen. Foto: A. KLeinfeldt

„Der Heimatverein und seine Mitglieder mühen sich mit vielen Helfern damit ab, Werden für alle Bewohner und Besucher attraktiv zu halten.“ Regelmäßige Zerstörungen machten diese Mühen oft zunichte. Dennoch gebe es auch Positives: Die Brehminsel als Werdener Stadtpark bekomme auch im Winter viel Besuch.

Freiwillige säubern regelmäßig die Brehminsel

„In den vergangenen Wochen haben freiwillige Helfer , meist in gelben Westen des WBHV, der Stadtteilreiniger, Grün und Gruga und die EBE die Werdener Oase auch fein herausgeputzt“, berichtet Kleinfeldt stolz.

Weitere Hingucker des Werdener Bürger- und Heimatvereins sind der Weihnachtsbaum auf dem Balkon des Rathauses und zum zweiten Mal eine prächtige Nordmanntanne am Heidhauser Platz . Sie soll über Silvester hinaus den Stadtteil beleuchtet bleiben.

