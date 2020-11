Sachbeschädigung Randalierer uriniert gegen Auto der Bundespolizei in Essen

Essen. Nach einem unfreiwilligen Besuch der Bundespolizeiwache im Essener Hauptbahnhof urinierte ein 24-Jähriger gegen ein Einsatzfahrzeug der Behörde.

Nach einer Sachbeschädigung am Essener Handelshof hat einer von zwei Randalierern gegen ein Einsatzfahrzeug der Bundespolizei am Hauptbahnhof uriniert.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, sollen zwei 24 und 31 Jahre alte Männer am Montagmorgen eine Briefkastenanlage am Handelshof beschädigt haben. Bundespolizisten nahmen zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 9 Uhr hatte ein Taxifahrer eine Streife der Bundespolizei auf zwei Männer aufmerksam gemacht. Der Zeuge gab an, gesehen zu haben, wie das Duo eine Briefkastenanlage im Bereich des Handelshofs gewaltsam aus der Verankerung riss.

Die Beamten nahmen zwei Verdächtige vorläufig fest und brachten sie zur Wache. Hier wurde in der Tasche des 24-Jährigen die Vorderseite der Briefkastenanlage sichergestellt. Mit dem Vorwurf der Sachbeschädigung konfrontiert, bestätigten beide polizeibekannten und in Wörth am Rhein gemeldeten Männer den Sachverhalt. Gegen sie wurden ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahls eingeleitet.

Im Anschluss verließen sie die Wache. Dabei beobachten Polizisten, wie sich der 24-Jährige direkt zu einem Einsatzfahrzeug der Bundespolizei begab und dagegen urinierte. Gegen ihn wurde daraufhin ein Bußgeldverfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit eingeleitet.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]