Randalierer mit Messer stoppt U-Bahn im Essener Hauptbahnhof

Essen. Er schlug gegen eine Scheibe und betätigte eine Notentriegelung: Bundespolizisten zogen einen polizeibekannten Mann aus dem Verkehr.

Ein 44-Jähriger hat in einer U-Bahn im Essener Hauptbahnhof randaliert. Bundespolizisten stellten bei dem Gelsenkirchener ein Einhandmesser sicher. Für die Dauer des Einsatzes musste der Zug seine Fahrt unterbrechen.

Wie die Bundespolizei am Mittwoch berichtete, wurden Einsatzkräfte am Dienstagabend über den Randalierer in der Haupthalle des Bahnhofs informiert. Ein Zeuge (39) hatte beobachtet, dass der Mann mehrfach gegen die Scheibe einer Bankfiliale geschlagen habe. Anschließend soll der 44-Jährige in eine U-Bahn gestiegen sein. Der 39-Jährige unterrichtete die Fahrzeugführerin, die den Zug bis zum Eintreffen der Polizisten anhielt.

Die Beamten stellten den Gelsenkirchener, als er die U-Bahn verlassen wollte. Dabei erfuhren sie, dass der Verdächtige die Türnotentriegelung betätigt hatte. Die Einsatzkräfte führten den Beschuldigten dem Bundespolizeirevier zu. Ein Atemtest ergab, dass er mit 1,6 Promille alkoholisiert war. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Beeinträchtigung von Schutzvorrichtungen und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

