Randalierer läuft in Essen über Gleise und verletzt Polizist

Essen. Tatort Hauptbahnhof Essen: Ein alkoholisierter junger Mann ohne Alltagsmaske läuft über Gleise und randaliert in Bundespolizei-Wache

Im Essener Hauptbahnhof ist es Dienstagabend (29. Dezember) um 23.15 Uhr zu einem Zwischenfall gekommen: Bundespolizisten beobachteten einen Mann, der trotz Zugbetrieb in den Gleisbereich stieg, um zum nächsten Bahnsteig zu

gelangen. Auf der Wache griff der Mann wenig später die Beamten an und verletzte einen Polizisten am Knie.

Nachdem der Mann am Bahnsteig angekommen war, erklärten ihm die Beamten, in welch lebensgefährliche Situation er sich selbst gebracht hatte. Da er augenscheinlich stark alkoholisiert war und zudem im Hauptbahnhof

keine Mund-Nasenbedeckung trug, führten die Beamten ihn zur Bundespolizeiwache. Dort ergab ein Atem-Alkohltest, dass der junge Mann aus Halle/Westfalen mit etwa 2,56 Promille erheblich alkoholisiert war.

Beamte schicken Randalierer ins Gewahrsam der Polizei Essen und leiten Strafverfahren ein

In der Wache fing der Mann an die Einsatzkräfte zu beleidigen und zu randalieren. Als er sich dann auch noch eine Zigarette anzündete und sich vor einem Polizisten bedrohlich aufbaute, nachdem dieser ihn auf das Rauchverbot in der Wache hinwies, sollte er in eine Gewahrsamszelle verbracht werden. Dagegen habe er sich mit aller Kraft gewehrt und dabei einen Bundespolizisten am Knie verletzt.

In der Zelle randalierte der polizeibekannte Mann weiter und bedrohte die Bundepolizisten. Daraufhin verbrachten sie den Randalierer in das Polizeigewahrsam der Polizei Essen.

Die Bundespolizei leitete anschließend ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Nichttragens einer Mund-Nasenbedeckung

und des unerlaubten Aufenthaltes im Gleisbereich ein.