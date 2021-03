Randalierer bespuckt und verletzt Beamte im Bahnhof Essen

Essen. 39-Jähriger pöbelte Reisende im Hauptbahnhof an. Als Bundespolizisten den Mann kontrollieren wollten, rastete er aus und verletzte zwei Beamte.

Bei einer Kontrolle eines polizeibekannten Randalierers im Essener Hauptbahnhof sind zwei Beamte der Bundespolizei verletzt worden. Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, bespuckte der 39-Jährige die Einsatzkräfte und griff sie an. Gegen den Mann wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt. Auf sein Verhalten angesprochen, erklärte er: „Na und, ihr habt mich eben aufgeregt.“

Gegen 13.45 Uhr am Dienstag waren die Einsatzkräfte im Hauptbahnhof auf den gebürtigen Hammer aufmerksam geworden, der scheinbar grundlos Reisende anschrie. Als sie ihn anhielten, schlug er mit der Faust gegen einen abgestellten Bus. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, wurde er zur Wache im Hauptbahnhof gebracht. Hiergegen wehrte er sich und versuchte die Beamten eine Treppe hinunter zu stoßen.

Vor der Wache spuckte er gezielt in die Gesichter der Polizisten. Nur unter erheblichem Kraftaufwand und der Unterstützung weiterer Einsatzkräfte, konnte der 39-Jährige in die Wache gebracht werden, wo er seine Angriffe fortsetzte und zwei Beamte leicht verletzte, so die Bundespolizei.

Zwei Bodycams zeichneten das Geschehen auf. Ein Richter des Amtsgerichts Essen ordnete eine Blutentnahme an, um feststellen zu können, ob der Mann unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Schließlich landete der 39-Jährige im Gewahrsam der Essener Polizei.

