Randale mit Radlader: Dieb düst über Pferdekoppel in Essen

Essen. Ein Unbekannter hat in Stadtwald mit einem Baustellenfahrzeug eine Pferdekoppel umgepflügt. Wem der gestohlene Radlader gehört, ist unklar.

Die Polizei ermittelt nach einer ungewöhnlichen Randale mit einem Radlader in Essen-Stadtwald: Am späten Mittwochabend hat ein Unbekannter das Baustellenfahrzeug gestohlen und eine Pferdekoppel nahezu umgepflügt. Die Polizei ermittelt und sucht den Eigentümer des Gefährts, das sichergestellt werden konnte.

Wie Behörde am Freitag berichtete, hatte ein Besitzer (56) eines Reiterhofs gegen 22.50 Uhr verdächtige Geräusche gehört. Als er aus dem Fenster schaute, sah er den Unbekannten, der mit dem Radlader wild hin und her fuhr, so Polizeisprecher René Bäuml.

Der Radlader hat auf der Pferdekoppel tiefe Spuren hinterlassen. Foto: Polizei Essen

Der Mann machte nicht nur die Pferde scheu, sondern versuchte auch mehrfach einen Maschendrahtzaun zu durchbrechen, bevor er sich für eine bereits vorhandene Durchfahrt entschied. Über eine Böschung holperte er mit dem Gefährt auf eine Straße und auf und davon.

Den Zündschlüssel abgezogen

Der 56-Jährige nahm mit seinem Auto jedoch die Verfolgung auf. Der Mann auf dem Radlader wollte den Wagen überholen lassen und fuhr rechts ran. Durch einen Vorwand schaffte es der Hofbesitzer, den Schlüssel an dem gestohlenen Fahrzeug abzuziehen. Da flüchtete der etwa 20- bis 25-Jährige zu Fuß in Richtung Sperberstraße und ließ den Lader zurück.

Der Randalierer hat kurze helle Haare. Er trug einen großen Rucksack bei sich, an dem eine weiße Maske befestigt war, und ein Stirnband. Zeugen, die Hinweise geben können und der Eigentümer des Radladers sollten sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

