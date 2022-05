Kubanisch, Nepalesisch und mehr: Exotische Restaurants in Essen

Essen. Abwechslung zu Pommes, Pizza und Co.: In Essen gibt es auch ausgefallene Länderküchen zu entdecken. Das sind die besten Restaurants und Imbisse.

Die Gastro-Szene in Essen ist ständig im Wandel und hat vieles zu bieten: Neben traditionellen deutschen Restaurants und Kneipen sind zahlreiche Länderküchen vertreten. Pizza, Burger, Sushi, Tapas, Gyros, Falafel und Döner gehören für viele Essener schon zum Standardprogramm. Und auch wer es Thailändisch, Koreanisch, Vietnamesisch, Syrisch, Libanesisch oder Indisch mag, hat in der Stadt zwischen mehreren Adressen die Wahl. Soll es noch spezieller und ausgefallener werden, locken diese Adressen:

Traditionell Japanisch: „Genki Ramen“ in Rüttenscheid

Bei Genki Ramen in der Rüttenscheider Dorotheenstraße werden Liebhaber der japanischen Küche fündig. Dort gibt es viele verschiedene Variationen der japanischen Suppe Ramen: eine Nudelsuppe mit würziger Brühe auf der Basis von Schwein oder Huhn, in die frisches Gemüse, Ei und Fleisch gegeben wird.

Vegetarische Alternativen und Vorspeisen wie zum Beispiel Edamame (gekochte grüne Sojabohnen mit Salz) oder Gemüse-Tempura (frittiertes Gemüse) gibt es aber auch. Außerdem stehen hausgemachte Limonaden auf der Karte. Das Restaurant verspricht, die Ramen-Nudeln nach traditionell japanischem Vorbild zuzubereiten. Adresse: Dorotheenstraße 2, Essen-Rüttenscheid. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 12 bis 15 Uhr und 17 bis 22 Uhr, Samstag: 12.30 bis 15 Uhr und 17 bis 22.30 Uhr, Feiertage: 12.30 bis 15 Uhr und 17 bis 22.30 Uhr.

Ofenkartoffeln bei den „Kumpir Kumpels“ in Rüttenscheid und Frohnhausen

Kumpir, gefüllte Backkartoffeln türkischer Art, gibt es bei den „Kumpir Kumpels“ in Rüttenscheid und Frohnhausen. Die Kartoffel wird im 300 Grad heißen Kumpir-Ofen gebacken und dann der Länge nach aufgeschnitten. Das Kartoffelinnere wird bis zur äußeren Schale zerstampft. Für die klassische Variante wird der Kartoffelstampf mit Butter, Käse und Salz vermischt, für die vegane Variante mit Olivenöl und Salz. Anschließend wird die Kartoffel noch gefüllt.

Sami Eleuch (rechts) und Adam Assidi bieten in Rüttenscheid und Frohnhausen Kumpir an. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Die „Kumpir Kumpels“ bieten als Füllung zum Beispiel Sour Cream, Hummus und Grillgemüse, Bolognese, Currywurst oder Pulled Chicken. Die Bestseller seien die Varianten „Herkules“ mit Curry-Cocktail-Sauce, Pulled Chicken, roten Zwiebeln, Röstzwiebeln, schwarzen Oliven, Schafskäse und Petersilie sowie „Habibi“ mit Hummus, Bulgur-Salat, Tomaten, Gurke, Mais und Oliven. Adresse: Friederikenstraße 38 in Essen-Rüttenscheid und Bentheimer Straße 19 in Essen-Frohnhausen. Öffnungszeiten: Montags bis Donnerstag: 12 bis 21 Uhr, Freitag: 12 bis 22 Uhr, Samstag: 13 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertag: 14 bis 20 Uhr.

„Namaste“ in Huttrop bietet nepalesische Küche

Das Restaurant Namaste in Huttrop wirbt damit, authentische nepalesische Küche zu bieten. Nepalesische, tibetanische und indische Einflüsse kommen in der ayurvedischen Küche zusammen, die es dort gibt. Als Ayurveda bezeichnet man eine traditionelle indische Heilkunst, die auch gesunde Ernährung beinhaltet. Die Inhaber versprechen, ihre Gerichte mit ayurvedischen Gewürzen und ohne Konservierungsstoffe wie Glutamat zuzubereiten. Auf der Karte stehen beispielsweise nepalesische Currys oder traditionelle gefüllte Teigtaschen, die man in Nepal „Momos“ nennt. Außerdem gibt es einige vegetarische und vegane Gerichte. Adresse: Rellinghauser Straße 177, Essen-Huttrop. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 16 bis 22 Uhr (Lieferservice von 18 bis 21.30 Uhr), Sonn- und Feiertage: 12 bis 22 Uhr (Lieferservice von 13 bis 21 Uhr).

Kubanisch genießen im „Habana“ in Rüttenscheid

Spanische, mexikanische und kubanische Einflüsse prägen das kulinarische Angebot im „Habana“ in Rüttenscheid. Auf der Karte stehen klassische Tapas wie Tortilla, Kartoffeln mit Aioli, Oliven, Manchego-Käse und Serrano-Schinken ebenso wie Klassiker aus der mexikanischen Küche. So sind unter anderem auch Chili con carne, Burritos, Tacos und Nachos zu finden.

Kubanisches Flair verbreitet auch die Einrichtung im Restaurant „Habana“ in Essen-Rüttenscheid. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Das Kubanische zeigt sich zum Beispiel in frittierten Kochbananen, Yuca, Fischsuppe und einem kubanisch interpretierten Tiramisu mit Kokos. Zudem gehören viele Fleischgerichte und Cocktails zum Angebot. Adresse: Zweigertstraße 55 in Essen-Rüttenscheid. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 11 bis 15 Uhr und 17 bis 23 Uhr, Freitag: 11 bis 15 Uhr und 17 bis 0 Uhr, Samstag: 16 bis 0 Uhr, Sonn- und Feiertag: 16 bis 23 Uhr.

Hawaiianische Poké Bowls in Werden

Poké ist ein Fischsalat aus Hawaii, der seine Wurzeln in der japanischen Küche hat und sich schon seit einigen Jahren auch bei uns großer Beliebtheit erfreut. „I Love Bowls“ in Werden bietet eine Auswahl an Bowls, die jeweils mit verschiedenem Gemüse, Reis und Wildkräutersalat serviert werden. Neben traditionellen Fisch-Bowls mit Thunfisch und Lachs gibt es auch welche mit Hähnchen und Roastbeef sowie vegetarische Bowls mit Tofu oder Teriyaki-Aubergine. Außerdem stehen Reis- und Nudelbowls, Vorspeisen wie Gyoza und Kimchi-Salat und Nudelsuppen auf der Karte. Adresse: Grafenstraße 12 in Essen-Werden. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 11 bis 15.30 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag: 12 Uhr bis 21 Uhr.

