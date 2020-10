Räuberduo überfällt Fußgänger (64) hinterrücks in Essen

Essen. Ein 64-Jähriger ist an der Kölner Straße von zwei Unbekannten überfallen worden. Die Männer erbeuteten die Handtasche ihres Opfers.

Zwei Unbekannte haben einen 64-Jährigen in Essen-Frohnhausen überfallen und die Handtasche ihres Opfers erbeutet.

Wie die Polizei Montag berichteten, war der Mann am Samstag an der Kölner Straße unterwegs, als er gegen 17.40 Uhr in Höhe des Rüdesheimer Platz von hinten angegangen wurde. Einer der Männer zog zunächst am Henkel der Tasche. Als der 64-Jährige sich daraufhin umdrehte, schlug der Unbekannte ihm mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin ließ der Überfallene seine Handtasche los und die beiden Unbekannten flohen damit über die Rüdesheimer Straße in Richtung Frohnhauser Straße.

Die Tatverdächtigen sollen etwa 20 bis 22 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Beide hatten schwarze kurze Haare. Der Unbekannte mit den krausen Haaren soll mit einer dunklen Hose, einem dunklen Pullover und einer schwarzen Daunenjacke bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

