Räuber von Rüttenscheid ein international gesuchter Täter

Essen. Ein Polizist hat in seiner Freizeit eine Gewalttat an der Brunostraße unterbunden. Der 60-Jährige konnte nicht ahnen, wen er da überwältigte.

Der Polizist (60), der in seiner Freizeit am Montag einen mutmaßlichen Räuber in Essen-Rüttenscheid stellte, hat wohl einem so skrupellosen wie international aktiven Kriminellen das Handwerk gelegt. Zu diesem Schluss ist inzwischen der zuständige Ermittler gekommen. Kriminalhauptkommissar Alfons Lammerding vom Raubkommissariat der Essener Polizei hat Erkenntnisse, wonach dem 48-Jährigen auch in Österreich ähnliche Gewaltdelikte vorgeworfen werden, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Rumäne hatte einen 88-Jährigen auf der Brunostraße angegriffen und die Kleidung des ihm körperlich unterlegenen Seniors durchsucht, als es dem Essener Polizisten gelang, den Kriminellen zu überwältigen. Nach der Festnahme des Täters konnten schnell internationale Bezüge erkannt werden.

Mit den festgestellten Personalien, der erkennungsdienstlichen Behandlung seiner Fingerabdrücke und weiterer individueller Merkmale bekam Lammerding Fahndungserkenntnisse aus Österreich, wo dem Beschuldigten vergleichbare Straftaten vorgeworfen werden. Parallel ordnete der Kriminalhauptkommissar polizeiinterne Abfragen an, die jetzt klären sollen, ob der Beschuldigte auch in Essen weitere Straftaten verübt hat. Ein Überfall von Oktober im Norden der Stadt weist bereits deutliche Parallelen auf, so die Polizei.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]