Räuber überfallen Essenerin (70) mit Rollator hinterrücks

Eine 70-Jährige lief an ihrem Rollator durch Altenessen, als sie brutal überfallen wurde.

Essen. Nach einem niederträchtigen Raubüberfall auf eine 70-Jährige sucht die Polizei nach zwei Tätern. Rettungsdienst musste die Verletzte behandeln.

Zwei niederträchtige Räuber haben im Essener Stadtteil Altenessen eine 70-Jährige hinterrücks überfallen, der Seniorin ins Gesicht geschlagen und sie zu Boden gestoßen.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war die ältere Dame am Dienstag gegen 16.40 Uhr mit ihrem Rollator auf der Rodemannstraße unterwegs, als sie von dem Duo attackiert wurde. Mit der Handtasche der Frau flüchteten die Täter in Richtung Schonnefeldstraße.

Ein 32-jähriger Spaziergänger bemerkte glücklicherweise direkt nach der Tat die verletzte Rentnerin. Er alarmierte sofort die Polizei. Der Rettungsdienst behandelte die Überfallene vor Ort.

Einer der Täter trug eine beige, sein Komplize eine blaue Jacke. Hinweise nimmt die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

