Räuber überfällt Kiosk - Angestellte (19) leicht verletzt

Essen. Im Essener Stadtteil Bochold hat ein Räuber einen Kiosk überfallen. Der Täter zückte eine Schusswaffe, die Angestellte (19) verletzte sich leicht.

Ein unbekannter Räuber hat am späten Sonntagabend einen Kiosk an der Erdwegstraße im Essener Stadtteil Bochold überfallen. Er zückte eine Schusswaffe, bedrohte damit die Angestellte (19) und griff in die Kasse. Wie hoch seine Beute ist, ist noch unklar. Mit dem Bargeld flüchtete er. Sofort eingeleitete Fahnungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos.

Angestellte hatte versucht, vor dem Mann wegzurennen

Die Angestellte hatte versucht, vor dem bewaffneten Mann zu fliehen. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Der Täter sprach akzentfrei Deutsch, hat hellblonde Haare und einen hellen Kinnbart, blaue Augen, Brille, weißes Käppi, dunkle Kleidung. Hinweise an 02018290