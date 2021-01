Nach einem Überfall auf eine Seniorin in Altendorf sucht die Polizei Essen nach einem Unbekannten.

Kriminalität Räuber überfällt Essenerin in ihrer Wohnung - Geld erbeutet

Essen. Unbekannter überrumpelte 82-Jährige in Altendorf. Als die Frau die Tür öffnete, stieß er sie gewaltsam in die Wohnung und suchte nach Beute.

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Essen-Altendorf eine Seniorin an ihrer Wohnungstür überrumpelt. Der Täter flüchtete mit Bargeld, die Polizei hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, schellte der 30 bis 35 Jahre alte Kriminelle gegen 10.50 Uhr bei der 82-Jährigen an der Martin-Vollmar-Straße. Als die Frau öffnete, wurde sie gewaltsam zurück in ihre Wohnung gestoßen. Der Eindringlich suchte gezielt nach Beute und flüchtete anschließend.

Der Mann ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß. Er hat eine

athletische Statur, dunkle Haare, einen Dreitagebart sowie einen dunklen Teint.

Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke mit goldenen Streifen und dunklen

Schuhen. Eventuell trug er eine dunkle Mütze.

Hinweise nimmt die Kripo Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

