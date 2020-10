Räuber überfällt Essener Supermarkt – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Essen fahndet nach einen Täter, der am Freitagabend einen Supermarkt in Essen-Frohnhausen überfallen hat.

Essen. Essen-Frohnhausen: Maskierter Täter bedroht Kassierin mit einer Waffe und erbeutet eine Geldkassette. Komplize steht mit Fluchtfahrzeug bereit.

Mit vorgehaltener Waffe hat ein Räuber am späten Freitagabend, 23. Oktober, die Kassiererin eines Discounters in Frohnhausen bedroht. Der Raubüberfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr. Der maskierte Täter bedrohte die 61-jährige Kassiererin in dem Supermarkt an der Frohnhauser Straße und erbeutete eine Geldkassette. Mit seiner Beute flüchtete der Mann aus dem Geschäft in Richtung Mülheim. Die Polizei sucht Augenzeugen.

Komplize wartet mit dem Fluchtfahrzeug auf der anderen Straßenseite

Während seiner Flucht hielt der Räuber die Geldkassette unter dem Arm. Auf Höhe einer Gaststätte an der Kieler Straße wechselte er die Straßenseite und stieg dann in ein, in zweiter Reihe wartendes graues Kleinfahrzeug, in dem ein Komplize bereits ausharrte. Die beiden fuhren daraufhin Richtung Mülheim davon.

Der Mann soll zwischen 170 und 180 cm groß und zirka 35 bis 40 Jahre alt sein. Er trug einen dunklen, langärmligen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose sowie eine blaue Einwegmaske. Möglicherweise haben Passanten oder Anwohner etwas bemerkt, insbesondere den grauen Kleinwagen. Hinweise hierzu nimmt das Raubkommissariat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

