Nach nächtlichen Raubüberfällen in der nördlichen Innenstadt Essens hofft die Polizei auf Hinweise.

Kriminalität Räuber-Trio überfällt Passanten in der Essener Innenstadt

Essen. Eine Frau und ein Mann sind Sonntagnacht in der Nordcity zu Boden gerissen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Nach zwei Raubüberfällen auf Passanten am Wochenende in der nördlichen Essener Innenstadt ermittelt die Polizei und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, rissen drei Täter bei beiden Attacken in der Nacht zum Sonntag ihre Opfer zu Boden, hielten sie fest und nahmen ihnen Wertsachen ab.

Gegen 3.10 Uhr lief ein 36 Jahre alter Essener die Friedrich-Ebert-Straße entlang, als er plötzlich von hinten zu Boden gebracht wurde. Drei unbekannte Männer hielten ihn fest, durchsuchten seine Taschen und flüchteten mit seinem Portemonnaie sowie seinem Mobiltelefon in Richtung Innenstadt. Die Männer sollen Arabisch gesprochen und Kapuzen oder Mütze getragen haben. Einer von ihnen soll mit einer Jeansjacke bekleidet gewesen sein. Ein Komplize hatte einen kurzen Vollbart.

Die Polizei Essen prüft Zusammenhänge

Gegen 4.15 Uhr kam es unweit des ersten Tatorts an der Ampel der Straßenecke Schützenbahn/Pferdemarkt zu dem zweiten Überfall. Eine 40-jährige Essenerin überquerte die Straße und wurde auf der Mittelinsel plötzlich von einem Mann von hinten am Kopf gegriffen und auf den Boden gedrückt. Dann kamen zwei weitere Unbekannte hinzu. Einer der beiden durchsuchte die Frau, während der andere sie weiter festhielt. Die Täter erbeuteten ihr Mobiltelefon und ihren Autoschlüssel. Anschließend flüchteten die drei in unbekannte Richtung. Die Essenerin konnte lediglich erkennen, dass einer der Männer einen beigen Wintermantel getragen habe.

In beiden Fällen konnten trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen keine Tatverdächtigen angetroffen werden. Das Raubkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob die Überfälle womöglich auf das Konto ein und derselben Kriminellen gehen.

Wer Verdächtiges in der nördlichen Innenstadt beobachtet hat und/oder Angaben zu Tatverdächtigen machen kann, sollte sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen melden.

