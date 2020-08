Räuber schlagen brutal auf Spaziergänger in Essen ein

Drei Männer wurden am Kanal in Dellwig überfallen.

Essen. Bei einem nächtlichen Spaziergang am Rhein-Herne-Kanal in Dellwig wurden drei Männer brutal überfallen. Polizei sucht Zeugen.

Fünf Männer attackierten in der Nacht zu Dienstag, um kurz vor 1 Uhr, am Rhein-Herne-Kanal in Essen-Dellwig drei nächtliche Spaziergänger. Die drei Männer befanden sich nahe des Hesse Freibades am Scheppmannskamp, als sie die späteren fünf Räuber auf der Brücke der Prosperstraße bemerkten.

Kurz darauf erreichten die Männer die Spaziergänger und griffen nach einem kurzen Wortwechsel deren Rucksäcke. Als die drei Männer dies unterbinden wollten, griffen die Räuber sie massiv an. Offenbar durch Faustschläge wurden die Männer deutlich sichtbar verletzt.

Essener Raubkommissariat ermittelt

Zwei Räuber waren die offenbar Haupttäter, da von diesen die massive Gewalt ausging. Ob die drei weiteren Männer nur zufällig dabei waren oder den schweren Raub als Mittäter ermöglichten, werden die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben.

Die beiden Schläger hatten blonde Haare und sprachen akzentfrei Deutsch. Einer der beiden war schlank, der Komplize hatte eine kräftige Figur. Die drei mutmaßlichen Mittäter sollen dagegen ein südländisches Aussehen haben. Nach der Tat flüchtete die Gruppe über die Prosperstraße in Richtung Reuenberg. Die Polizei bittet Anwohner, Autofahrer oder andere Nachtschwärmer, verdächtige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Raub stehen könnten, der Polizei unter der Rufnummer 0201-829-0 mitzuteilen