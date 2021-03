Räuber schlägt in der Essener City auf sein Opfer (36) ein

Essen. Ein 36-Jähriger ist in der Innenstadt von einem Unbekannten hinterrücks überfallen worden. Der Räuber erbeutete die Geldbörse seines Opfers.

Mit einem Schlag in den Bauch seines Opfers hat ein Unbekannter am Montag einen 36-Jährigen in der Essener Innenstadt überfallen und beraubt. Mit der Geldbörse des Mannes flüchtete der etwa 1,85 Meter große Täter in Richtung des Hauptbahnhofs.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der 36-Jährige gegen 10.30 Uhr auf der Selmastraße unterwegs und telefonierte. Da er zuvor sein Mobiltelefon aus der Bauchtasche nahm, war diese vermutlich leicht geöffnet. Plötzlich wurde er hinterrücks angegangen und geschlagen.

Der Räuber griff gezielt in die Bauchtasche des Fußgängers und erbeutete ein Portemonnaie.

Der Unbekannte trug eine dunkle Jeans und ein dunkles Oberteil mit Kapuze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise unter der Rufnummer 0201/829-0 geben können.

