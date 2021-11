Räuber schlägt Essenerin (66) die Geldbörse aus der Hand

Essen. Nach einem Überfall auf einem Supermarkt-Gelände an der Germaniastraße in Borbeck ermittelt die Polizei. Der Täter flüchtete mit drei Begleitern.

Ein unbekannter Räuber hat in Essen-Bochold einer Passantin die Geldbörse aus der Hand gerissen. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, stand die 66-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr an der Parkbox für Einkaufswagen eines Supermarkts an der Germaniastraße, als ihr der Mann gegen die Hand schlug und so ihr Portemonnaie erbeutete.

Der Täter flüchtete mit drei weiteren Männern in unbekannte Richtung. Er soll zirka 20 Jahre alt und 1,58 Meter groß sein. Er hat schwarze lockige kurze Haare, einen dunklen Teint und war dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0.

