Nach einem Überfall auf ein Wettbüro in Essen-Frohnhausen sucht die Polizei nach dem Täter.

Polizei Essen Räuber schlägt auf Mitarbeiter eines Wettbüros in Essen ein

Essen. Brutaler Räuber hat einen 25-Jährigen in Frohnhausen niedergeschlagen. Täter flüchtete mit den Einnahmen eines Wettbüros. Die Polizei sucht ihn.

Nach einem gewalttätigen Überfall eines Räubers auf einen Mitarbeiter eines Wettbüros in Essen-Frohnhausen sucht die Polizei nach dem unbekannten Täter.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, zählte der 24-Jährige am Mittwoch gegen 23.30 Uhr Geld hinter seinem Tresen, als ein Mann an der Tür klopfte. Da der Angestellte dachte, es handele sich um einen Kunden, öffnete er die Tür und widmete sich wieder den Einnahmen.

Da näherte sich der Kriminelle und schlug seinem Opfer mit einem Gegenstand auf den Kopf. Der junge Mann sackte zusammen, dennoch schlug der Täter weiter auf ihn ein. Mit seiner Beute flüchtete der kräftig gebaute Unbekannte aus dem Ladenlokal.

Der Unbekannte ist 25 Jahre alt. Er trug einen schwarzen Pullover mit einer Kapuze, die er sich über den Kopf gezogen hatte. Sein Gesicht war von einem Mund-Nasen-Schutz bedeckt.

Die Polizei Essen bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich der Mülheimer Straße gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

