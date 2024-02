Räuber mit Schusswaffe überfällt Tankstelle in Essen-Huttrop

Essen. Ein Maskierter hat an der Steeler Straße die Einnahmen einer Tankstelle erbeutet. Die Polizei sucht den Mann und hofft auf Hinweise.

Ein mit einer Pistole bewaffneter Räuber hat eine Tankstelle in Essen-Huttrop überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, betrat der maskierte Unbekannte am Freitagabend gegen 20 Uhr die Geschäftsräume an der Steeler Straße in Höhe der Hilgenbornstraße. Er drohte mit einer Schusswaffe und verlangte die Einnahmen aus der Kasse. Mit seiner Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Er ist etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von leicht untersetzter Statur. Er sprach mit einem osteuropäoschen Akzent, so die Polizei, trug eine schwarze Sturmhaube, schwarze Handschuhe und eine schwarze Jacke. Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Essen unter der Rufnummer 0201 829-0 zu melden.



