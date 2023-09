Unbekannte Räuber haben einen 59-Jährigen in Essen-Bochold mit Pfefferspray angegriffen.

Kriminalität Räuber mit Reizgas: 59-Jähriger in Essen-Bochold überfallen

Essen. Eine Frau und zwei Männer haben einen Passanten an der Bottroper Straße überfallen. Das Trio machte fette Beute. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Drei Unbekannte haben einen 59-Jährigen in Essen-Bochold mit Reizgas attackiert und ausgeraubt. Die Polizei ermittelt und hoffe auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatte der Mann am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr ein Schnellrestaurant verlassen, als ihm auf dem Gehweg an der Bottroper Straße zwei Männer und eine Frau entgegenkamen.

Zunächst hatte es den Anschein, dass das Trio an dem Fußgänger vorbeilaufen wollten. Jedoch griff einer der Männer plötzlich nach dem 59-Jährigen und hielt ihn fest, während ihm die Komplizin ihm Reizgas ins Gesicht sprühte.

Anschließend durchsuchten die großen und stabil gebauten Männer das überrumpelte Opfer, fanden eine nicht unerhebliche Menge Bargeld, so die Polizei, und flüchteten mit einem Auto in Richtung Hövelstraße.

Wer den Überfall beobachtet hat, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

