Räuber mit Messer überfällt Kiosk in Essen-Altendorf

Essen. Ein Unbekannter hat einen 19-jährigen Kioskbetreiber an der Helenenstraße mit einem Messer bedroht. Der Täter flüchtete anschließend mit Bargeld.

Ein bewaffneter Räuber hat in der Nacht zum Mittwoch einen Kiosk-Betreiber an der Helenenstraße in Essen-Altendorf überfallen und Bargeld erbeutet. Die Polizei fahndet nach dem Mann und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, betrat der etwa 25 Jahre alte Unbekannte das Lädchen kurz vor Mitternacht und bedrohte sein 19 Jahre altes Opfer mit einem Messer und forderte Geld aus der Kasse.

Mit seiner Beute flüchtete der Mann in Richtung des Parkplatzes eines nahe gelegenen Supermarktes. Eine Fahndung nach dem Verdächtigen blieb ohne Erfolg.

Der Räuber ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, er hat dunkle Haare und einen dunklen Bart. Er trug eine schwarze Jacke, einen weißen Pullover, eine graue Jogginghose und schwarze Turnschuhe. Er sprach den Kiosk-Betreiber auf Türkisch an, so die Polizei Essen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

