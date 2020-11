Nach einem Überfall auf einen Kiosk in Essen-Freisenbruch sucht die Polizei nach den Tätern.

Kriminalität Räuber in Essen mit Eisenstange in die Flucht geschlagen

Essen. Der Betreiber eines Kiosks in Freisenbruch wusste sich zu wehren. Er schlug zwei maskierte und bewaffnete Räuber in die Flucht.

Zwei maskierte Männer haben am Sonntag gegen 22 Uhr einen Kiosk auf der Bochumer Landstraße in Essen-Freisenbruch überfallen. Einer der Täter bedrohte den Betreiber (41) mit einer Schusswaffe. Doch der wusste sich zu wehren: Mit einer Eisenstange schlug er das Duo in die Flucht.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten die beiden Männer Geld verlangt. Angesichts des Widerstands gaben sie aber auf und lieber Fersengeld. Die Täter flüchteten in Richtung Hellweg.

Der Räuber mit der Schusswaffe soll zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt sein. Er hatte eine dunkle Jogginghose und einen dunklen Pullover mit gelbem Aufdruck an. Der zweite Räuber war vermutlich gleichaltrig, aber wenige Zentimeter kleiner. Er hat eine kräftige Statur und war ebenfalls dunkel gekleidet. Beide Täter trugen einen Mund-Nase-Schutz.

Hinweise nimmt das Raubkommissariat in Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

