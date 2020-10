Räuber erbeutet Wein - Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Nach einem Raub in einer Tankstelle in Altenessen fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Unbekannten. Die Ermittler hoffen auf Hinweise.

Nach einem räuberischen Diebstahl in einer Tankstelle in Essen-Altenessen fahndet die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, betrat der Unbekannte am 6. September gegen 9 Uhr den Verkaufsraum an der Altenessener Straße, ging zielstrebig zum Weinregal und legte mehrere Flaschen in seine mitgebrachte Tragetasche. Anschließend verließ er den Verkaufsraum durch die Eingangstür ohne zu bezahlen.

Der Mann drohte einer Kassiererin damit, dass er bewaffnet sei

Die allein anwesende 23 Jahre alte Kassiererin beobachtete den Unbekannten, folgte ihm nach draußen und forderte ihn auf, die gestohlenen Weinflaschen wieder herauszugeben. Der Mann drohte der Zeugin mit seiner angeblichen Bewaffnung. Danach ergriff der Gesuchte die Flucht.

Der Mann ist zirka 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte einen „gebeugten Gang“, war bekleidet mit einer bleufarbenen Kapuzenjacke mit dem Aufdruck „Denim“, einet beigefarbenen Latzhose in „Camouflage-Optik“, olivgrünen Halbschuhen sowie einer bräunlichen Cappie. Außerdem trug er einen weißen Mundschutz und eine Plastiktüte mit dem Aufdruck „Action“.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kennt die Identität und den Aufenthaltsort des mutmaßlichen Räubers? Hinweise nimmt das Raubdezernat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

