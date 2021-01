Räuber entreißen 68-Jährigem das Handy auf offener Straße

Essen. Opfer eines Straßenraubs ist ein 68-jähriger Mann im Essener Stadtteil Frintrop geworden. Zwei Unbekannte entrissen ihm sein Mobiltelefon.

Ein 68-Jähriger ist am Donnerstagabend von zwei Straßenräubern in Frintrop überfallen worden. An der Ecke Erlenhagen/Höhenweg hatte der Mann gerade sein Mobiltelefon in die Hand genommen. Überraschend schlugen ihm zwei Unbekannte das Gerät aus der Hand. Dann flüchteten die Täter. Die Männer sind etwa 18 Jahre alt und sollen stabiler gebaut sein.

Die Polizei bittet um Hinweise an 0201/8290.

