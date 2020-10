Räuber drückt Essenerin Tuch aufs Gesicht - Opfer bewusstlos

Essen. Polizei ermittelt schwerem Raub in Rüttenscheid. Ein Unbekannter drückte einer 83-Jährigen ein Tuch aufs Gesicht - bis zur Bewusstlosigkeit.

Nach einem hinterhältigen schweren Raub in Essen-Rüttenscheid fahndet die Polizei nach einem brutalen Täter: Der dickliche Mann drückte einer 83-Jährigen in einer Wohnung an der Friederikenstraße ein mutmaßlich präpariertes Taschentuch aufs Gesicht, bis die Seniorin das Bewusstsein verlor. Der Unbekannte erbeutete Schmuck und Bargeld.

Wie die Polizei am Montag berichtete, klingelte der Täter gegen 13.15 Uhr am Samstag an der Tür des Opfers. Er rief laut „Wasserrohrbruch“, zwängte sich durch die geöffnete Wohnungstür, drehte in der Küche den Wasserhahn auf und öffnete den Spülschrank.

Das Tuch könnte mit Chloroform getränkt worden sein

Als die Seniorin ebenfalls die Küche betrat, drückte ihr der Mann unvermittelt ein Taschentuch auf das Gesicht, wodurch sie kurzfristig das Bewusstsein verlor. Als sie wenige Minuten später wieder erwachte, konnte sie sehen, wie der Unbekannte weglief.

Die Polizei untersucht nun, ob das Tuch mit Chloroform oder einer ähnlich wirkenden Substanz getränkt war, sagte deren Sprecher Christoph Wickhorst. Denkbar sei aber auch, dass die 83-Jährige durch einen vorübergehenden Sauerstoffmangel bewusstlos geworden sei.

Der Mann soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und Mitte 40 sein. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas im Bereich der Friederikenstraße, Klarastraße und Witteringstraße bemerkt haben, sich beim Raubdezernat unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

