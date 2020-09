Kriminalität Räuber bedrohen Fußgänger in Essen mit einer Schusswaffe

Essen. Ein 29-Jähriger ist in Vogelheim von zwei Männern überfallen worden. Die beiden Unbekannten erbeuteten Bargeld und ein Smartphone ihres Opfers.

Zwei bewaffnete Räuber haben einen Fußgänger in Essen-Vogelheim überfallen. Die Kriminellen erbeuteten Bargeld und ein Smartphone. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, war der 29 Jahre alte Passant gegen 2 Uhr am Donnerstag auf der Hafenstraße unterwegs, als zwei Männer aus einem Auto stiegen. Angeblich, so die Polizei, bedrohten sie den 29-Jährigen mit einer Schusswaffe. Mit ihrer Beute flüchteten sie.

Ein Täter ist zirka 1,65 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er hat eine schlanke Figur und schwarze Haare. Er sprach fließend Deutsch. Sein Komplize ist zirka 1,80 Meter groß und ungefähr 24 bis 25 Jahre alt. Er ist dunkelhäutig und hat eine schlanke Statur.

Das Raubkommissariat der Essener Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise sind möglich unter der Telefonnummer 0201/829-0.

