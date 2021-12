Räuber bedrängen Seniorin: Polizei Essen fahndet mit Foto

Die Polizei fahndet nach einem versuchten Raub in einer Bank in Essen-Kettwig nach zwei Unbekannten.

Essen. Nach einem gescheiterten Überfall auf eine 78-Jährige in einer Kettwiger Bank fahndet die Polizei nach zwei Männern. Eine Kamera hat sie gefilmt.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera einer Bank an der Schulstraße in Essen-Kettwig fahndet die Polizei Essen nach einem unbekannten Duo.

Wer diese Männer erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Montag berichtete, sollen die beiden Männer am 22. Juli gegen 8:40 Uhr eine 78-Jährige am Geldautomaten bedrängt haben.

Die Täter postierten sich rechts und links von ihrem Opfer, um an Geld aus dem Ausgabeschacht zu kommen. Als sich die ältere Dame jedoch wehrte, nahmen die 25- bis 35-Jährigen Reißaus und flüchteten in Richtung Freiligrathplatz.

Die Gesuchten sind etwa 1,70 Meter groß und stämmig. Die Polizei Essen bittet um Hinweise unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0.

