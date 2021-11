Rätsel um Großbrand in einer Essener Lagerhalle ist gelöst

Der Großbrand in einer Lagerhalle in Essen-Holsterhausen wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst. Die Ermittlungen nach dem Drogenfund in einem Nachbargebäude dauern an.

Essen. Ursache des Feuers, das eine Firmenhalle in Holsterhausen zerstörte, steht fest. Jetzt gilt die Aufmerksamkeit der Polizei einem Nachbargebäude.

Das Feuer in einer Lagerhalle an der Gewerbehofstraße in Essen-Holsterhausen ist durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Davon geht ein Gutachter aus, der die Ursache des Großbrandes vom 23. Oktober untersucht hat, berichtete Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato am Montag.

Nachdem rund 100 Einsatzkräfte die Flammen gelöscht hatten, entdeckten Feuerwehrleute bei einer Brandnachschau in einer benachbarten Halle eine professionelle Cannabisplantage. Ein mutmaßlicher Drogenbauer, der sich dort versteckte, wurde festgenommen.

Der 34-Jährige, der zunächst in Gewahrsam genommen worden ist, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, sagte Schwarz-Pettinato. Die Ermittlungen unter anderem zu möglichen Hintermännern dauern an. Es müssen auch Spuren ausgewertet werden.

Verdächtige Geräusche aus dem Innern der Halle gehört

Polizisten waren auf den Mann gestoßen, als sie nach der Beschlagnahmung des Gebäudes einen Kontrollgang machten und verdächtige Geräusche aus dem Innern hörten. Wie sich herausstellte, hatte sich der Verdächtige tags zuvor wohl vor den Einsatzkräften versteckt. Da die Schlösser ausgetauscht wurden, um den Fundort und die mehreren hundert Cannabispflanzen sowie größere Mengen Marihuana zu sichern, war der 34-Jährige plötzlich gefangen.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war an jenem Samstagmorgen im Einsatz, um das Feuer in den 40 Mal 40 Meter messenden Hallen einer Textildruckfirma zu löschen. Anrufer hatten den Brand um 8.20 Uhr gemeldet. Meterhohe Flammen schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Gebäude, eine dicke Rauchwolke zog in Richtung Innenstadt. Gegen 12 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt, ein Teil des Gebäudes zerstört.

