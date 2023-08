Radrennen in Essen und Mega-Konzert: Straßen Samstag dicht

Solche Schilder kündigen das Radrennen an, das am Samstag, 26. August, mitten durch Essen führt.

Essen. Zwei Großveranstaltungen an einem Tag: Radrennen mitten durch Essen und ein Konzert mit 20.000 Musik-Fans, die an der Messe parken sollen.

Die halbe Essener Innenstadt wird am Samstag (26. August) ab mittags abgeriegelt – so viele Sperrungen gab es selten an nur einem Tag. Außerdem wird es eng rund um die Huyssenallee (Stadtgarten) und die Alfredstraße (B 224) von der Messe bis nach Bredeney.

Denn zwei Großveranstaltungen finden am gleichen Tag statt: Deutschlands wichtigstes Radrennen, die „Deutschland Tour“, führt von Kettwig über den Essener Westen mitten durch die Innenstadt. Und am Baldeneysee tritt Popsänger Peter Fox auf. Parken sollen die 20.000 Fans an der Messe: Von dort wird ein Shuttle-Service zum „Seaside Beach“ eingerichtet. Die Einsatzbusse der Ruhrbahn fahren die ganze Zeit über die B224 über Bredeney bis zum See und wieder zurück zur Messe.

Die ARD überträgt live aus Essen, auch mit Bildern aus dem Helikopter

39 Kilometer misst die Strecke der „Deutschland-Tour“ auf Essener Stadtgebiet, die etwa 120 Profi-Radler am Samstag abfahren werden. Die „Deutschland-Tour“ gilt als wichtigstes Radrennen Deutschlands, die ARD überträgt live, ein Helikopter verfolgt das Ganze aus der Luft.

Essen ist Ziel der dritten Etappe, die in Arnsberg beginnt. Dort starten die Radler um 13.35 Uhr. Im Ziel sein an der Huyssenallee werden sie gegen 17.30 Uhr. Die Strecke auf Essener Stadtgebiet führt über Kettwig (Hugenpoet), dann fahren die Radler die Ruhrtalstraße entlang, über Schuir, Haarzopf, dann mitten durch die engen Straßen von Frohnhausen und Holsterhausen, die Alfredstraße am Folkwang-Museum vorbei, dann auf die Huyssenallee, von dort um den Stadtgarten zurück zur Innenstadt (Helbingstraße), Schützenbahn, dann zu Viehofer- und Berliner Platz und dann zurück zur Huyssenallee. Diese Runde (Huyssenallee bis Berliner Platz) wird zweimal gefahren.

Weite Teile der Innenstadt ab 11.30 Uhr bis spätabends gesperrt

„Diesen Streckenabschnitt müssen wir den ganzen Tag ab etwa 11.30 Uhr sperren“, kündigt Florian Hecker an, Sprecher der Essen Marketing Gesellschaft (EMG). „Dort wird es den ganzen Tag kein Raus und kein Rein geben.“ Konkret heißt das: Alle Bereiche rund um den Stadtgarten sowie die nördliche Innenstadt sind von Mittag an bis etwa 21 Uhr blockiert. „Die Bewohner wurden mit Handzetteln informiert“, berichtet Hecker.

Alle anderen Teile des Streckenverlaufs werden erst kurz vor der erwarteten Ankunft der Radler gesperrt. Sind die Profis durchgerauscht, werden die Sperrungen schnell wieder aufgehoben.

Der größte Teil der erwarteten 15.000 Fans wird sich vermutlich rund um den Stadtgarten versammeln – dort ist der Zielpunkt. Dort gibt es auch den gesamten Tag über Programm. Die Runde von Huyssenallee bis Berliner Platz, die die Sportler zweimal fahren, wird vermutlich komplett gesäumt sein von Zuschauern.

Konzert Seaside Beach: Erfahrungsgemäß nutzt die Hälfte der Fans den Shuttle-Service

Noch mehr Gäste erwartet Popsänger Peter Fox am Abend des 26. August am „Seaside Beach“ am Baldeneysee – 20.000 Tickets sind weg, „auch das Konzert von ,KIZ’ am Vorabend ist restlos ausverkauft“, sagt Holger Walterscheidt, Betreiber des „Seaside Beach.“ „KIZ“ ist ein derzeit angesagter deutscher Rapper.

Wie immer gilt: „Am See gibt es keine Parkplätze“, betont Walterscheidt. Die Lerchenstraße, die vom Stadtwaldplatz zum See führt, wird für Parker komplett gesperrt. Erfahrungsgemäß, berichtet Walterscheidt, nutzen etwa die Hälfte der Ticket-Besitzer den Shuttle-Service ab Messe. Es ist auch damit zu rechnen, dass viele Fans mit der S-Bahn S& zum Bahnhof Hügel anreisen werden.

