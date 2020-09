Polizei Radler krachen in Essen frontal zusammen: zwei Verletzte

Essen. Bei einem Zusammenprall sind in Frillendorf zwei Radler verletzt worden. Ein 61-Jähriger muss stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Bei einem Frontalzusammenprall haben zwei Radfahrer in Essen-Frillendorf Verletzungen erlitten. Das Verkehrskommissariat der Essener Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise von Unfallzeugen.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, fuhren die Radler am Dienstag gegen 15.25 Uhr in Höhe der Waterfohrstraße und der Straße Braunsberg entgegengesetzt auf dem Gehweg. Eventuell nahmen ihnen die dortige Schallschutzmauer sowie Sträucher die Sicht. Die beiden Männer im Alter von 47 und 61 Jahren kollidierten und stürzten.

Beide trugen einen Fahrradhelm. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Der jüngere Pedelec-Fahrer ging nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause. Der ältere Fahrer eines Citybikes verblieb stationär.

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

