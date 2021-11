Radfahrer-Protest gegen Autos auf der Rüttenscheider Straße

Essen. Die Initiative „Radentscheid Essen“ demonstriert am Samstag gegen den Durchgangsverkehr auf der Rüttenscheider Straße. Das ist ihre Forderung.

Die Initiative „Radentscheid Essen“ veranstaltet am Samstag, 6. November, eine Protestaktion auf der Rüttenscheider Straße. Mit dem sogenannten „Swarming“ will die Initiative ihrer Forderung nach der Einrichtung von Abbiegegeboten Nachdruck verleihen. Die Stadt Essen hatte solche Gebote mit Einrichtung der Fahrradstraße auf der Rü zunächst an der Martinstraße und am Rüttenscheider Stern vorgesehen, um den Durchgangsverkehr fernzuhalten. Die politische Mehrheit im Rat der Stadt bremste dieses Vorhaben aber aus. Einzelhändler entlang der Rü fürchten, durch Einschränkungen für den Autoverkehr Kunden zu verlieren.

Ergebnisse einer Verkehrszählung auf der Rüttenscheider Straße lassen auf sich warten

In einer einjährigen Testphase sollte zunächst anhand von Zählungen ermittelt werden, wie stark der Durchgangsverkehr die Rüttenscheider Straße nutzt. Zahlen dazu liegen der Verwaltung inzwischen vor, nur wurden diese bislang noch nicht veröffentlicht. „Radentscheid Essen“ fordert von der Stadt mehr Transparenz. Wie zu hören ist, soll der zuständige Fachausschuss des Stadtrates in der Novembersitzung über die Ergebnisse der Evaluation unterrichtet werden.

Deutsche Umwelthilfe erinnert an Kompromiss zur Vermeidung von Fahrverboten

Die Fahrradstraße auf der Rüttenscheider Straße ist Teil eines Kompromisses, den die Stadt Essen gemeinsam mit dem Land NRW und der Deutschen Umwelthilfe (DUH) vor dem Oberverwaltungsgericht Münster zur Vermeidung von Dieselfahrverboten ausgehandelt hat. Die Deutsche Umwelthilfe hat die Stadt jüngst aufgefordert, sich an die Vereinbarung zu halten. Denn auf der Rüttenscheider Straße sei noch immer das Auto das vorherrschende Verkehrsmittel und nicht das Fahrrad wie es auf Fahrradstraßen vorgesehen ist. „Radentscheid Essen“ beklagt, dass Fahrradfahrende auf der Rü von Autofahren behindert werden. Die Protestaktion beginnt am Samstag um 11 Uhr an der Kreuzung Kahrstraße/Witteringstraße.

