Radfahrer (16) stürzt schwer - Polizei sucht Helfer

Essen. Der 16-Jährige war in Essen-Werden auf dem stark abschüssigen Viehauser Berg unterwegs. Mehrere Personen kamen ihm zu Hilfe.

Nach einem schweren Radunfall sucht die Polizei mehrere Helfer. Bei dem Unfall am vergangenen Donnerstag, 3. Dezember, gegen 9.45 Uhr war der 16-Jährige mit seinem Rad am Viehauser Berg in Werden gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Die Straße hat an dieser Stelle ein starkes Gefälle.

Eine Passantin und zwei Männer, die mit dem Auto unterwegs waren, kümmerten sich um den Jugendlichen. Sie brachten ihn ins Krankenhaus und ketteten das beschädigte Rad an eine Laterne. Das Verkehrskommissariat bittet die Helfer und mögliche weitere Zeugen, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

