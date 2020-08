Beamte der Essener Polizei sind als Fahrradstreife am Niederfeldsee in Altendorf unterwegs. Hier ereignete sich ein Unfall mit zwei Radfahrern. Gesucht werden Zeugen und die Unfallbeteiligten.

Blaulicht Radfahrer (10) wird am Niederfeldsee in Essen verletzt

Essen. Nach dem Zusammenstoß zweier Radfahrer am Niederfeldsee in Essen sucht die Polizei Zeugen und die Unfallbeteiligten. Ein Schüler wurde verletzt.

Die Essener Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag (30. Juli) einen Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern am Niederfeldsee in Essen-Altendorf beobachtet haben.

Der Unfall passierte nach Polizeiangaben gegen 21.30 Uhr. Ein zehn Jahre alter Junge befuhr mit seinem Vater (45) den Radweg der Uferpromenade. Als ihnen drei Radlerinnen entgegenkamen, stieß eine von ihnen mit dem Schüler zusammen.

Dieser stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Die beteiligte Radfahrerin fragte kurz nach dem Befinden des Verletzten. Danach fuhr sie mit den anderen Frauen davon.

Sie soll zirka 55 bis 60 Jahre alt sein und kurze blonde Haare haben. Bekleidet war sie mit einem rosafarbenen T-Shirt und einer kurzen blaue Jeans.

Die Ermittlerin bittet Zeugen und auch die Unfallbeteiligte, sich zur Klärung des genauen Unfallhergangs, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 in Verbindung zu setzen.