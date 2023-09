Rad geklaut - Polizei Essen fasst Dieb und sucht Eigentümer

Essen. Ein 42-Jähriger steht unter Verdacht, in Frohnhausen ein Pedelec gestohlen zu haben. Eigentümer können das Zweirad bei der Polizei abholen.

Dank der Aufmerksamkeit von Zeugen konnten Polizisten einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Essen-Frohnhausen festnehmen. Jetzt suchen die Ermittler nach dem Eigentümer des Pedelecs.

Wie die Behörde am Montag berichtete, war der 42-Jährigen am Samstag gegen 0.20 Uhr dabei beobachtet worden, wie er sich auf der Rüdesheimer Straße in Höhe der Frohnhauser Straße am Schloss des Zweirads zu schaffen machte. Anschließend fuhr der Mann mit dem Bike in Richtung Onckenstraße.

Vor Ort stellten die alarmierten Beamten mutmaßliches Tatwerkzeug sicher. Im Rahmen der Fahndung konnte der Verdächtige an der Frohnhauser Straße /Niersteiner Straße gestoppt und das Pedelec sichergestellt.

Der oder die Eigentümer(in) sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

