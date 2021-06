Foto: Michael May / IKZ Michael May

Hochgiftiges Quecksilber sorgt für Alarm in Essen-Frillendorf.

Umwelt Quecksilber-Alarm in Essen: Großeinsatz beim „Tüv Nord“

Essen. Ein Fund der hochgiftigen und -explosiven Chemikalie sorgt am Sonntag für einen mehrstündigen Ausnahmezustand an der Langemarckstraße.

Nach einem Quecksilber-Fund im Gebäude des „Tüv Nord“ in Essen-Frillendorf bereiten sich mehrere Behörden auf einen Großeinsatz vor, um die hochgiftige und -explosive Substanz zu entsorgen. Am Sonntag (20. Juni) gilt rund um die Langemarckstraße 20 ab 8 Uhr morgens über mehrere Stunden der Ausnahmezustand. Anwohner müssen ihre Häuser verlassen, Straßen werden gesperrt, Spezialunternehmen, die Feuerwehr und die Polizei sind vor Ort, um massive Sicherheitsvorkehrungen umzusetzen.

Wie die Stadt Essen berichtet, handelt sich bei dem corpus delicti um einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von einem Liter, in dem sich Quecksilberoxicyanid befindet, von dem eine große Gefahr ausgehe. Vorsorglich werden alle Häuser in einem Radius von 200 Metern um den Fundort evakuiert, da im Falle einer Explosion eine starke Druckwelle mit Splitterwirkung entstehen kann. Wie lange und warum das Gift beim Tüv gelagert und wann es auf welche Weise gefunden wurde, ist noch nicht bekannt. Eine Straftat steht aber wohl nicht im Raum. Der Polizei jedenfalls sind auf Nachfrage keine Ermittlungen bekannt.

Spezialisten machen die Chemikalie unschädlich

Knapp 50 Anwohner und umliegende Gewerbebetriebe werden betroffen sein. Es werde eine Betreuungsstelle für die Betroffenen eingerichtet, kündigt die Stadt an. Während des Einsatzes wird die Chemikalie vor Ort in mehreren Schritten durch Spezialisten eines für den Umgang mit explosiven Stoffen zertifizierten privaten Unternehmens unschädlich gemacht.

Vorsorglich stehen zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr in Bereitschaft, um schnell eingreifen zu können, sollte jemand trotz aller Vorsichtsmaßnahme mit der Chemikalie in Berührung kommen. „Es werden auch Einheiten im ABC-Einsatz sein, die für eine mögliche Menschenrettung und Dekontamination in Zusammenhang mit chemischen Stoffen ausgebildet und ausgerüstet sind“, sagt Stadtsprecherin Jasmin Trilling.

Die Stadt Essen richtet ein Bürgertelefon ein

Das Umweltamt und die Feuerwehr Essen werden auch für Luftmessungen zuständig sein, damit die Substanz nicht unbemerkt entweicht. Sobald das Quecksilber unschädlich gemacht und verladen wurde, werden die Sperrungen aufgehoben und die Anwohner können in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie werden wohl Geduld mitbringen müssen: Es sei noch nicht absehbar, wie lange der Einsatz insgesamt dauern werde. Er könne sich unter Umständen bis zum Abend hinziehen. Verkehrliche Einschränkungen sind absehbar.

Die Stadt richtet für den Sonntag ein Bürgertelefon (123-8888) ein und informiert über den Einsatz auf ihrer Homepage und ihrem Facebook-Account. (j.m.)

