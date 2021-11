Umwelteinsatz Quecksilber-Alarm in Essen: Gift tritt in Tüv-Station aus

Essen. Die Feuerwehr ist zu einem Umwelteinsatz in Leithe ausgerückt. Giftiges Quecksilber ist aus einer alten Messapparatur ausgelaufen.

Quecksilber-Alarm in Essen-Leithe: Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen zu einem Einsatz zur Tüv-Station an der Adlerstraße ausgerückt.

Es ist eine kleiner Menge der giftigen Substanz aus einem alten Messgerät ausgelaufen, das vermutlich das erste Mal seit Jahren bewegt worden ist. 30 bis 40 Milliliter reines Quecksilber seien von den Einsatzkräften unter Atemschutz aufgenommen und entsorgt worden, sagte Feuerwehrsprecher Christoph Risse.

Es sei niemand verletzt und die Tüv-Station auch nicht evakuiert worden. (j.m.)

