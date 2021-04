Purer Zufall: Polizeistreife stellt Einbrecherbande in Essen

Essen. Einer Streife fielen in Schonnebeck zwei verdächtige Autos voller hochwertiger Elektrowerkzeuge auf. Drei Verdächtige wurden festgenommen.

Durch puren Zufall hat eine Polizeistreife in Essen-Schonnebeck eine mutmaßliche Einbrecherbande stellen können. Drei Verdächtige im Alter von 31 und 21 Jahren wurde festgenommen.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, war der Funkwagen Gruga 13/38 in der Nacht zu Mittwoch gegen 3.30 Uhr auf der Straße Schonnebeckhöfe in Schonnebeck unterwegs, als den Beamten an der Kreuzung Gareisstraße ein VW sowie ein Citroën Jumpy auffiel. Der Fahrer des Transporters wollte sich aus dem Staub machen, als er den Dienstwagen sah. Das verhinderten die Beamten und durchsuchten beide Autos.

Darin fanden sich jede Menge hochwertige Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen, Kettensägen und Akkus. Zudem war der Sprinter mit Fahrrädern beladen. Bei den Überprüfungen der Individualnummern über die Leitstelle stellte sich heraus, dass einige Werkzeuge und Fahrräder gestohlen waren.

Für das Trio klickten die Handschellen. Gegen sie laufen Strafverfahren wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Bandendiebstahls.