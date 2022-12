Deutschland gegen Costa Rica: Public Viewing in Essen

In Essen wird das Deutschlandspiel in einigen Kneipen übertragen.

Essen. Die Fußballweltmeisterschaft in Katar ist umstritten. Trotzdem gibt es auch in Essen Public Viewing in Kneipen. Eine Übersicht.

Die Fußball-WM findet in diesem Jahr im Winter statt – im Wüstenstaat Katar. Der Austragungsort ist umstritten. Aus diesem Grund hat sich beispielsweise der Werbeunternehmer Thomas Siepmann dazu entschlossen, Essens größtes Rudelgucken in diesem Jahr nicht durchzuziehen. Das bedeutet aber nicht, dass es in der ganzen Stadt kein Public Viewing geben wird. Wir zeigen, wo was geht. Deutschland spielt am Donnerstag, 1. Dezember, um 20 Uhr gegen Cosa Rica.

WM 2022: Public Viewing in Essen – Wo Rudelgucken möglich ist

Victoria-Klause, Katernberg, Viktoriastraße: Die Gaststätte setzt auf Public-Viewing. „Natürlich übertragen wir alle Spiele der deutschen Mannschaft, das ist bei Welt- und Europameisterschaften immer so gewesen“, sagt Gastwirt Daniel Frank. Eigens für die WM werde sogar der Biergarten draußen überdacht. „Wir stellen zwei große Zelte auf und haben drei Fernseher draußen und vier Bildschirme drinnen.“ Auf der Karte steht frischgezapftes Stauder – und passend zur Jahreszeit Weihnachtsmarkt-Klassiker wie Glühwein und Lumumba. Ferner im Angebot: warme Waffeln.

Filou Altenessen, Altenessener Straße: Die Sportsbar überträgt auf drei Bildschirmen alle Deutschland-Spiele. „Ich bin gespannt, ob genug Leute kommen“, sagt Wirtin Linda Emde: „Auf jeden Fall wird in Schwarz-Rot-Gold geschmückt“.

Anja’s Treff, Schonnebeck, Huestraße 119: Seit 25 Jahren betreibt die Wirtin „Anja’s Treff“ in Essen und Fußballer gehören zu ihren Stammgästen. Die Weltmeisterschaft wird in der Kneipe somit auch übertragen, Davidheimann freut sich auf zahlreiche Gäste.

Marktklause, Vogelheimer Straße 11, Altenessen: Dort gibt es zu jedem Deutschland-Spiel Gratis-Currywurst und bei jedem Tor der deutschen Mannschaft einen Schnaps aufs Haus.

Stauderklause - Das neue Werk, Johanniskirchstraße Altenessen: Alle Deutschlandspiele werden übertragen. Bei jedem Tor für die deutsche Mannschaft gibt es Freibier.

Früher oder später, Wittekindstraße 12, Rüttenscheid: Trotz der WM mit häufig frühen Anstoßzeiten beabsichtigt Christian Krause sein Lokal weiterhin erst um 18 Uhr zu öffnen. Eine Ausnahme macht er beim ersten Spiel der DFB-Auswahl, die am 23. November in Gruppe E schon um 14 Uhr auf Japan trifft. Die Gruppenspiele gegen Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember) werden erst um 20 Uhr angepfiffen. Das „Früher oder später“ überträgt auf drei Fernsehern und einer Leinwand.

Carlo, Stadtwaldplatz 6, Stadtwald: Das Carlo will alle Partien der Fußball-WM übertragen. „Ich bin Fußballfan und finde, der Fußball gehört zu unserem Leben dazu“, sagt Betreiber Kayhan Altintas. Von einem Boykott halte er nichts, auch wenn er die Bedingungen in Katar nicht gutheiße. Wer die Spiele im Carlo schauen möchte, sollte vorher telefonisch oder per Mail reservieren.

Pizzeria Italo, Lelei 50, Heisingen: Der Inhaber ist ein echter Italiener und trauert, dass „seine“ Mannschaft dieses Mal nicht dabei ist. Die Spiele zeigt er trotzdem – und drückt jetzt der deutschen Mannschaft die Daumen.

Kirche St. Antonius, Frohnhausen: Wenn die Elite-Kicker des DFB am Mittwoch (23.11.) um 14 Uhr gegen Japan erstmals ins Turnier eingreifen, dann können die Fans aus Frohnhausen und Umgebung im Pfarrsaal der Kirchengemeinde St. Antonius, Kölner Straße 31, ihr Team unterstützen, dürfen bei der Übertragung mitfiebern und die Schützlinge von Bundestrainer Hansi Flick zum Sieg brüllen. „Mit Blick auf die Menschenrechtsverletzungen in Katar haben wir lange überlegt, ob wir ein Public Viewing anbieten möchten“, sagt Michael Felter vom Katholischen Kirchverein Essen-Frohnhausen. „Unser Organisationsteam ist zu dem Ergebnis gekommen, das anzubieten.“ Dabei wolle man die Chance nutzen, auf die Menschenrechtsverletzungen im Rahmen der Fußball-WM explizit hinzuweisen.

