Public Viewing im Grugapark nun doch mit Abendkasse

Essen. Beim Public Viewing im Essener Grugapark gibt es noch freie Plätze, wenn Deutschland auf Frankreich trifft. Der Veranstalter reagiert.

Steigt das EM-Fieber? Heute gilt’s für Jogis Jungs. Um 21 Uhr trifft die deutsche Elf bei der Fußballeuropameisterschaft in ihrem ersten Gruppenspiel auf Weltmeister Frankreich. Mehrere Hundert Schlachtenbummler werden das Spiel beim Public Viewing im Musikpavillon des Grugaparks verfolgen. Bis zum gestrigen Montag waren etwa die Hälfte der 1000 Plätze vergeben, so Organisator Thomas Siepmann.

Ein negativer Coronatest ist fürs Public Viewing nicht erforderlich

Da ist also noch Luft nach oben. Tickets gibt es deshalb nun doch auch an der Abendkasse am Haupteingang zum Grugapark. Verkauft werden allerdings nur komplette Tische für bis zu acht Personen zum Preis von 169 Euro, ein Fünf-Liter-Fass Bier inklusive. Die Abendkasse ist ab 19 Uhr geöffnet. Ein negativer Coronatest ist nicht erforderlich. Infos: www.11freunde-diearena.de.

