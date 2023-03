Prügelei im RE 1: Mann beißt Kontrahenten Ohrläppchen ab

Symbolbild: Die Polizei nahm den Angreifer in Gewahrsam.

Essen. Bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung biss der Angreifer zu: Der betrunkene Fußballfan kam dann nicht mehr zum Derby, sondern in die Zelle.

Bei einem handgreiflichen Streit hat am Samstag ein Mann seinem Kontrahenten das Ohrläppchen abgebissen. Die Bundespolizei trennte die Kontrahenten am Essener Hauptbahnhof - das Opfer kam ins Krankenhaus.

Laut Polizeibericht waren insgesamt vier Rumänen an der Prügelei beteiligt. Eine Zeugin gab an, dass die Männer im RE1 von Mülheim nach Essen aneinandergeraten seien. Die Angreifer hätten mehrfach auf einen 41-Jährigen aus Gelsenkirchen eingeschlagen. Der 44-jährige Haupttäter soll seinem Kontrahenten bei der Rauferei ins Ohr gebissen und dabei das Ohrläppchen abgerissen haben. Der Beschuldigte gab gegenüber den Beamten an, er habe sich nur verteidigt und der Biss ins Ohr sei ein Unfall gewesen.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 44-Jährige mit 1,2 Promille alkoholisiert war. Dieser war auf dem Weg zum Derby des FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Aufgrund der Schwere der Straftat und der bestehenden Alkoholisierung des Mannes, ordnete eine Richterin des Amtsgerichts Essen die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten an. (red)

